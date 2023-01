Nina Zilli | grande annuncio in diretta | è stato rivelato per errore – VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023) Probabilmenteavrebbe voluto annunciarlo in prima persona ed al momento giusto, ma perdato unin. Dal 5 dicembre 2022 alle 7:15 del mattino è arrivato sul secondo canale della televisione pubblica Viva Rai 2, lo spettacolo che segna il ritorno in Tv di Rosario Fiorello. Prima L'articolo proviene da Inews24.it.

la Repubblica

Spare, il principe Harry svela il retroscena sulla prima volta con Meghan: 'Sesso pochi giorni dopo esserci conosciuti'incinta, la notizia svelata (per errore) da Fabrizio Biggio durante ...Biggio ha chiamato la conduttrice - da stasera alla guida del programma 'Boomerissima' - e Fiorello inquadra il cellulare Puntata carica di news (e spoiler) questa mattina a Viva Rai2! .ha cantato la sigla del programma di Fiorello, scritta insieme al compagno " il cantautore Danti " e il conduttore , scherzando con Fabrizio Biggio, ha svelato che la cantante è in dolce ... Fiorello e gli spoiler in diretta: Nina Zilli aspetta un figlio e Biggio svela il numero di Alessia Marcuzzi Nina Zilli incinta di Danti, collega e compagno, i due fanno coppia dal 2021. Il pettegolezzo non è stato confermato.Fiorello continua a sfornare uno "scoop" dietro l'altro durante la diretta di Viva Rai 2 . Questa volta è toccato a Fabrizio Biggio , ex comico dei Soliti ...