Nikki Reed e Ian Somerhalder diventano genitori per la seconda volta | il dolce annuncio

Ian Somerhalder e Nikki Reed stanno per diventare genitori per la seconda volta. L'attore di The Vampire Diaries lo ha annunciato su Instagram, pubblicando una foto della compagna – attrice che fra gli altri ruoli ha interpretato quello di Rosalie in Twilight – con in braccio la loro primogenita di 5 anni, Bodhi, appena sopra il pancione in crescita. "Tutto quello che ho sempre desiderato da quando ero un ragazzino era avere una grande famiglia", ha scritto sotto il tenerissimo scatto, prima di ringraziare: "Grazie Nik per avermi fatto questo regalo. Secondo round arriviamo! Grazie grazie a questo incredibile essere umano per il dono della vita e dell'amore, per essere la mamma più incredibile e per aver lavorato così duramente".

Secondo figlio in arrivo per una delle coppie più belle del mondo dello showbiz. Ian Somerhalder e la mogliediventeranno genitori di nuovo! La coppia ha dato il lieto annuncio su Instagram . Lo storico interprete del sexy vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries ha postato uno scatto della ...Le news sul mondo di The Vampire Diaries non sono finite qui Altre notizie sul mondo di The Vampire Diaries che potrebbero interessarti Ian Somerhalder estanno divorziando Un TikTok fa ... Ian Somerhalder e Nikki Reed diventeranno genitori per la seconda ... Ian Somerhalder e Nikki Reed saranno genitori per la seconda volta. L'attore di The Vampire Diaries (la serie tv cult nel cui cast comparivano anche Paul Wesley e Nina Dobrev) ha dato la lieta novella ...Ian Somerhalder e Nikki Reed aspettano il secondo figlio: l'annuncio dell'attore di The Vampire Diares e dell'attrice di Twilight.