Nikita al GF Vip | l’ex fidanzato e Ginevra Lamborghini commentano il comportamento di Onestini

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tra gli argomenti di discussione del GF Vip Party di ieri, si è parlato anche del rapporto traPelizon e Luca. Ad aprire le danze sul tema è statadiCi tengo molto a, mi sento affine per tante cose. – riportano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Isa e Chia

Sonia Bruganelli contro Luca Onestini Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Sonia ... completamente diverso dall'inizio del suo percorso : Leggi anche L'ex diPelizon contro ...Queste le parole di Soleil durante il GFParty. E se Onestini continua a non convincere la ... Stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare die di ... Gf Vip 7, l'analisi di Nikita su Luca: “Lui voleva portare avanti questa cosa” Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato e Ginevra Lamborghini commentano il comportamento di Luca Onestini nella Casa.Nikita è intenta a far colazione, in compagnia di Andrea, Davide e Attilio. Tra piccole riflessioni e abbracci mattutini, il giornalista racconta del chiarimento avvenuto con Sarah, della fiducia ripo ...