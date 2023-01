Niente sconti agli ultrà | il Viminale promette la linea dura

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo gli scontri tra tifosi in un'area di servizio sull'autostrada A1, illacontro i violenti, con provvedimenti già allo studio, mentre la polizia è al lavoro per identificare i circa 300 tifosi di Roma e Napoli coinvolti nei tafferugli verificatisi nei pressi dell'area di servizio di Badia al Pino, ad Arezzo. Si analizzano le immagini riprese dalla scientifica che ha immortalato le targhe di decine di mezzi e in 24 ore il lavoro degli inquirenti ha portato a identificare quasi 200 persone. Ieri sera nella Capitale sono stati arrestati duegiallorossi. La task force composta da investigatori della questura di Arezzo e da personale della Digos di Roma e Napoli, coordinata dalla procura aretina, punta a chiarire in tempi rapidi la dinamica e i protagonisti degli ...

LA NOTIZIA

