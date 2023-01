Nicholas Winding Refn | l’accusa ad Amazon | “Ha boicottato Too Old To Die Young | ma un diamante non si seppellisce”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 gennaio 2023), nel corso del tour di interviste promozionali per l’uscita della sua nuova serie, Copenaghen Cowboy, in onda su Netflix, ha trovato il modo di lanciare velenosissime accuse all’altro grande colosso dello streaming, Prime Video, per il quale il regista danese ha creato, nel 2019, la miniserie Too Old To Die; in particolare, in un’intervista al magazine Vulture,imputa adla volontà precisa di boicottare il prodotto sin dalle prime battute: “Mi hanno tolto tutto il budget per il marketing perché pensavano che quella serie avrebbe rovinato la loro reputazione: me l’hanno detto chiaramente. La mia serie li aveva letteralmente scioccati! Io ho chiesto cosa mai ci fosse di così scioccante, e loro mi dissero che gli avrebbe rovinato l’immagine. Al che ...