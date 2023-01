NFL 2023 | scattano i Play-offs con il “Super Wild Card Round” | programma | orari e come seguire in tv il primo turno

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ci siamo, dopo 18 lunghe settimane di stagione regolare è tempo di vivere gli attesissimidella NFL. La strada verso ilBowl LVII (57a edizione) che si giocherà domenica 13 febbrio a Glendale, Arizona, è ufficialmente partita, con 14 squadre (7 per Conference) che andranno a contendersi il Lombardy Trophy.tradizione si inizierà già da questo fine settimana con il “” al quale non prenderanno parte i Kansas City Chiefs (primi nella AFC) ed i Philadelphia Eagles (#1 nella NFC) che potranno sfruttare il loro status per undi bye ed attendere la rivale peggio posizionata in classifica nel Divisionaldel prossimo weekend. Le altre sfide saranno ...

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Wild Card Round dei Playoffs 2022/2023. Inizia il mese più emozionante dell'anno per gli amanti del football americano e lo farà con la sfida tra San Francisco 49ers e Seattle Seahawks che nel sabato sera italiano aprirà il Wild Card Round. I San Francisco 49ers vincono la decima partita di fila, una gara controllata e abbastanza semplice contro gli Arizona Cardinals. Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Wild Card Round dei Playoffs NFL 2022/2023: ecco come e dove seguirlo.