Netflix | You sta per tornare | quando esce la quarta stagione della serie tv con Penn Badgely? Data e trailer

(Di martedì 10 gennaio 2023) È ufficiale: l’attesa per You sta per finire! La notatornerà ben presto con la, ma questa volta sarà divisa in due tranche. Maarriverà sulla piattaforma streaming? Leggi anche: The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, il nuovo film thriller suche vi terrà incollati...

Cecilia Uzzo Si puo' vedere su Chi bracca chi È la domanda che suggerisce il trailer della quarta stagione di "", la serie con protagonista Penn Badgley , in arrivo suin due parti: i primi cinque episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 9 febbraio, mentre gli altri cinque un ...Gira la serie thrillere il film horror The Babysitter: Killer Queen (si trovano entrambi su) e gli ultimi film della saga Scream (nel 2023 arriva il sesto). Ed è lei ad aprire la sfilata ... You 4, il trailer ufficiale rivela la data di uscita dei nuovi episodi Dopo il successo avuto in tutte queste serie TV, l’attore ha stretto una collaborazione con Netflix ed è stato scelto per un ruolo importante nella quarta stagione dello show You. L’artista, infatti, ...Se l'attesa è la vostra più grande nemica e non vedete l'ora che arrivi la seconda stagione di Mercoledì, non potete perdervi queste 9 serie TV!