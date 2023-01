"Nessuna speculazione sulla benzina. Gli allarmi sono ingiustificati". Parla Spinaci (Unem)

La Stampa

... tentando di far credere che la colpa dellasia di qualche distributore. Intanto i ...intenzione dunque di rinunciare nemmeno a una parte dei circa 25 miliardi che arrivano dal ...Le stazioni di servizio qui non hanno registrato nessun sovra prezzo e. Il nostro margine di guadagno è sempre lo stesso, sia che il prezzo sale o che scende''. Per Confesercenti ... I petrolieri: “Nessuna speculazione sui prezzi, la colpa è del rialzo delle accise” L'aumento del prezzo dei carburanti è dovuto alle accise, dice il presidente dell’associazione che rappresenta le imprese della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi. Ma Meloni e ...Il mancato rinnovo del taglio delle accise ha fatto, di nuovo, schizzare verso l’alto il prezzo di benzina e gasolio. C’è una speculazione in atto Nemmeno questo si capisce. L’unica certezza, la tass ...