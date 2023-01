Nella lista dei manifestanti condannati a morte in Iran anche minorenni

ANSAmed

Regina viarum", per l'iscrizionedel Patrimonio Mondiale UNESCO. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura attraverso gli uffici centrali e periferici, coinvolge 4 Regioni (Lazio, ...I decessi Ladei decessi si aggiorna con 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età ... Sono 11.419 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.639Città metropolitana di Firenze, 934 in ... Turismo: sito saudita Alula nella lista delle 7 meraviglie 2023 ... Una Ong norvegese ha diffuso una lista di nomi di giovani che potrebbero essere giustiziati per aver preso parte alle proteste antigovernative ...Nella giornata di domenica 8 gennaio 2023, la Rugby Colorno ha ufficialmente inaugurato il “Club dei Centurioni Biancorossi“. Un evento storico, col quale il club ha voluto celebrare tante delle propr ...