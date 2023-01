Ndrangheta | Fontana | ' indagine sisma Mantova nata da nostra segnalazione'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - In merito all'operazione dei Carabinieri dicoordinati dalla Dda di Brescia, che ha portato anche a una serie di arresti, nell'ambito degli interventi della ricostruzione dopo ildel 2012, il presidente della Regione Lombardia, nel ringraziare chi a vario titolo ha contribuito a smantellare questa organizzazione criminale, ricorda che l'inchiesta èproprio da un esposto trasmesso dalla Struttura commissariale di Regione Lombardia per l'emergenza e la ricostruzione, a seguito di una serie di lamentele evidenziate da parte di un cittadino.

. Reati che sarebbero stati commessi nell'ambito delle procedure per la concessione dei '... E' questo il controllo antimafia di cui e' capace la Regione retta dae prima di lui dai ...... della ', della camorra e organizzazioni criminali simili, di mantenere contatti con le ... dalla strage di piazzaa quella della stazione di Bologna, da Capaci a via D'Amelio ", si ... L’on. Borrelli: “La Lombardia di Fontana sottovaluta l’attività della ‘ndrangheta. Noi qui per aiutare” Milano, 10 gen. (Adnkronos) – In merito all’operazione dei Carabinieri di Mantova coordinati dalla Dda di Brescia, che ha portato anche a una serie di arresti, nell’ambito degli interventi della ricos ...Io non credo che Fontana e la Lega siano negazionisti, evidenzio che non li ho mai visti fare battaglie frontali nei confronti dell’inquinamento dei loro ...