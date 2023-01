' Ndrangheta | corruzione su fondi sisma a Mantova | 10 misure cautelari

(Di martedì 10 gennaio 2023) Vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di, che, a conclusione delle indagini coordinate dalla Dda di Brescia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 persone indagate per "concussione,e intestazione fittizia di società", con l'aggravante delle finalità mafiose, per aver agevolato la cosca 'ndranghetista Dragone. L'operazione è in corso in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria.

