NBA | Infortunio Kevin Durant | i tempi di recupero

(Di martedì 10 gennaio 2023)preoccupa i tifosi, ecco quanto dovranno aspettare prima di poter vedere la loro stella in campo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La superstar della NBA,dei Brooklyn Nets, ha preoccupato da subito i suoi tifosi dopo l’al ginocchio destro rimediatoe la partita contro Miami. La prima risonanza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sky Sport

Non incide, conti alla mano, l'subito da Kevin Durant. Cleveland vince sul campo di Phoenix, mentre Atlanta sconfigge i Clippers in California: per la squadra di Los Angeles è la sesta ......punti per Banchero BOSTON CELTICS - CHICAGO BULLS 107 - 99 - Giro di boa con il miglior record... prima di essere costretto nel terzo quarto a lasciare il parquet causaal quadricipite. ... NBA, infortunio Durant: la superstar dei Nets sarà rivalutato non prima di due settimane Uno stop di almeno due settimane per Kevin Durant: gli aggiornamenti dopo l'infortunio di domenica della stella dei Brooklyn Nets ...Nella notte NBA appena conclusa i Memphis Grizzlies hanno vinto contro dei San Antonio Spurs che non si sono arresi fino alla fine ...