NBA | i risultati della notte 10 gennaio | un buon Banchero non basta | Memphis e Denver restano in vetta a Ovest Bene Boston e New Orleans

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Continua la stagione di NBA. Nellaappena passata si sono disputate sei partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Nonostante le pesanti assenze di Zion Williamson e Brandon Ingram, Newsegna più di 30 punti in ogni quarto e alla fine vince nettamente sul campo di Washington per 132-112. Fondamentali per i Pelicans i 34 punti di CJ McCollum e la doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Wizards (privi di Bradley Beal) nonno i 23 punti e 10 rimbalzi di Kristaps Porzingis e i 19 punti e 8 rimbalzi di Kyle Kuzma.resiste nel finale e batte Chicago per 107-99. Da segnalare per i Celtics i 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di uno straordinario ...