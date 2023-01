Naviga a vista Tinagli | stoccata alla Bce su tassi e inflazione

(Di martedì 10 gennaio 2023) È un po' da sempre il cruccio dell'Unione Europea. Quello di non avere una linea di politica economica unica, dovendo soddisfare le volontà di 27 diversi Stati membri. L'eurodeputata del Partito Democratico Irene, durante la puntata di Coffee Break di martedì 10 gennaio condotta da Andrea Pancani, ha sottolineato le difficoltà che si trova a fronteggiare la Banca Centrale Europea in questa fase storica: “Si è trovata stretta tra varie situazioni critiche eun po' a, senza avere una visione di lungo periodo”. Quali sono quindi queste condizioni che hanno pesato sul comportamento relativoquestione problematica dell'? “La BCE non può incidere sui prezzi del gas, nemmeno sul mercato dell'energia. Quindi si è mossa con grande cautela e poi è dovuta intervenire anche per ...

La7

Il Comiso è uscito dalla zona rossa eora in acque più tranquille. La prima di ritorno sul ... Spero che sia una partita importante per noi, da un punto didi risultato, del gioco, della ......la grande offerta che propone il mercato dei software per la sicurezza contro le minacce ...1 Opzioni di abbonamento per un dispositivo a un numero illimitato di dispositivi Vai al sito 2... Irene Tinagli-PD: "La BCE naviga a vista, il rialzo dei tassi è l'unico ... È un po’ da sempre il cruccio dell’Unione Europea. Quello di non avere una linea di politica economica unica, dovendo soddisfare ...