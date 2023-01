Nato e Ue | “Più aiuti a Kiev” | firmata la terza dichiarazione di cooperazione

Agenzia ANSA

... ha detto il rapper,e cresciuto nel difficile quartiere di Secondigliano, spesso al centro di ... Se un americano lo ascolta, penso possa trovareelementi di interesse", aveva detto l'ex Co'...Il risveglio non è stato brusco, né tantomeno immediato, ma èdalla consapevolezza di tutto ciò che non volevo. Non volevosvegliarmi la mattina e sentirmi insoddisfatta, per esempio, ... Intesa su nuova cooperazione Ue-Nato, 'più aiuti a Kiev'