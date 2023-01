Napoli Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si affrontano le prime due della classifica con i partenopei avanti di sette lunghezze sui bianconeri.Vssi giocherà venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I partenopei hanno iniziato alla grande la stagione collezionando 14 vittorie, 2 pareggi e 1 una sconfitta. Dopo il passo falso contro l’Inter, si sono immediatamente ripresi vincendo a Genova sulla Sampdoria. I bianconeri, dopo un avvio stagionale deludenti, si sono risollevati infilando otto vittorie consecutive che gli hanno consentito di arrivare al secondo posto. Una eventuale vittoria contro i partenopei li rimetterebbe prepotentemente in corsa per il titolo. LE ...

... infine, Samp, Verona e Cremonese sono davvero predestinateContinuando così può vincere ... dopo il ko con il Milan, i bianconeri erano piombati all'ottavo posto, a - 10 dal, con Milan ...Il prossimo appuntamento a rischio, per il quale il Viminale sta mettendo a punto i necessari interventi per evitare incidenti, èdel 13 gennaio presso lo stadio Maradona. Una ... Di Lello (ex procuratore FIGC): "Mi aspetto sanzioni pesanti per la Juve. Napoli a porte chiuse... Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Luciano Spalletti, tecnico del Napoli: "Allegri e Spalletti sono allergici alle banalità, rifugg ...Siamo a martedì ed il match tra Napoli e Juventus, comincia a far discutere. Negli anni scorsi si cominciava molto prima, quest'anno, invece, si arriva a ridosso, del resto la Juventus ...