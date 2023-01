Napoli | tutti disponibili per Spalletti ‘Problemi’ di abbondanza con la Juve

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Neli calciatori sonoperche avrà problemi dicontro lai calciatori delsi sono allenati stamattina a Castel Volturno. Per la partita di venerdì contro lantus, l’intera rosa azzurra è a disposizione dell’allenatore Lucianoche, quindi, avrà paradossalmente problemi di. Tanti infatti sono i dubbi di formazione per il trainer di Certaldo che, però, secondo quanto si vocifera attorno al club azzurro, avrebbe già in mente gli undici che scenderanno in campo da titolari allo stadio “Maradona”. Lucianoha già in mente gli undici che affronteranno lantus A fare luce ...