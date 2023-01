Napoli | Osimhen è ormai insostituibile per la squadra

Tuttosport

... Fiorentina - Sassuolo (Sorbetti) Juventus - Udinese (Balice) Monza - Inter (Peduzzi/Guarro) Salernitana - Torino (Tretola) Sampdoria -(Montaldo) Spezia - Lecce (Salis) Empoli - Lazio (......5, 18): el General effettua un intervento killer suguadagnandosi un inevitabile cartellino rosso che lascia in inferiorità numerica la Sampdoria per gran parte dell'incontro contro ilA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Sull’ipotesi porte chiuse – “Gli scontri avvenuti tra i ...L’ex allenatore di Napoli, Inter e Juventus, Rino Marchesi, é intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha ripreso il ritmo che aveva prima della sost ...