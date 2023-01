Napoli | non vuole aspettare il suo turno | aggredisce sanitari e sfascia l’ospedale

Virgilio Sport

Il, per ora, è solo campione d'inverno. Una lunga scia dorata. Sembra una Fiesta di ... Per cui la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS)ha potuto far altro che ...... 'Quando sono andato al, per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadrastesse bene quando c'era Carlo…stava bene fisicamente. In quei due anni ... Follia ultras, il comunicato del Napoli e la decisione per il big-match con la Juve Il Napoli non convince tutti: ex calciatore critico nei confronti della squadra Nello scontro di Marassi il Napoli ha raggiunto quello che era l’obiettivo minimo: vincere e allontanare le rivali.Lo dice all'ANSA Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, critico nei confronti di alcuni temi della riforma Cartabia, come per i "furti ai danni di turisti, purtroppo molto frequenti nel ...