Napoli-Juventus | per l’osservatorio la gara è a rischio elevato

Tutto Juve

...32 milioni di euro con una media di 58,33 milioni a testa :68,05 mln ;106,05 mln ; Milan 48,67 mln ; Inter 38,90 mln ; Lazio 39,70 mln ; Atalanta 98,00 mln ; Roma 8,50 mln . Con ...... Gianni Petrucci - Massimiliano Allegri - Giovanni Galeone Tuttosport intervista Giovanni Galeone in vista di. Galeone è sempre stato molto vicino a Massimiliano Allegri. Parla ... Di Lello (ex procuratore FIGC): "Mi aspetto sanzioni pesanti per la Juve. Napoli a porte chiuse... La Juventus vince ancora di misura contro l’Udinese e prova a rientrare nella rincorsa al Napoli agganciando anche il Milan in classifica. Intanto però il gioco e l’attitudine dei bianconeri non ...Siamo a martedì ed il match tra Napoli e Juventus, comincia a far discutere. Negli anni scorsi si cominciava molto prima, quest'anno, invece, si arriva a ridosso, del resto la Juventus ...