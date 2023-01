Napoli-Juventus | corse speciali della metropolitana dopo la partita

(Di martedì 10 gennaio 2023) Trenitalia ha deciso di implementare il serviziodi, in particolareLinea 2,latra gli azzurri e ladi venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Maradona. In accordo con il Comune die la regione Campania, circoleranno treni oltre l’orario consueto di chiusura, a partire dalle 23.10 sono cinque lesupplementari in partenza da Campi Flegrei, quattro in direzione Gianturco e una in direzione Pozzuoli, in modo tale da favorire il deflussola. SportFace.

