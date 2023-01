Napoli-Juve | sfida Osimhen-Bremer

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023)è la partita tra il miglior attacco della Serie A, guidato da, e la miglior difesa, che avrà come pernoA 3 giorni dal big match della diciottesima giornata,ntus viene letta come latra il miglior attacco della Serie A e la difesa meno battuta. In aktri termini, tra il capocannoniere Victore il leader del reparto Gleison. É questa la lettura che offre Tuttosport: «Quando si parla del centravanti nigeriano non si fa riferimento soltanto a un attaccante che veda la porta come pochi, da autentico finalizzatore, ma anche di un calciatore capace di catalizzare le attenzioni della difesa avversaria, aprendo inesorabilmente spazi per i compagni: è infatti anche un’arma ...