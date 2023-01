Napoli Juve | Di Maria titolare | Chiesa no

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lantus venerdì contro ilsi giocherà parte della stagione, Allegri e i dubbi su DiInntus-Udinese Diè partito dall’inizio eè entrato nella ripresa. L’argentino ha creato occasioni nel primo tempo (non molte, ma le uniche sono arrivate dal suo mancino). L’italiano ha regalato verve subentrando nel secondo tempo e ha fornito l’assist vincente per Danilo. La Gazzetta dello Sport riflette sul loro utilizzo al Maradona, propendendo per la conferma di quanto visto sabato: «Dipotrebbe partire, in coppia con uno tra Moise Kean o l’exArkadiusz Milik. Mentrepotrebbe spaccare la partita nella ripresa con i suoi strappi, magari partendo ...

Tutto Juve

Danilo e compagni hanno recuperato 3 punti al, 5 all'Inter e 7 al Milan grazie alle ultime 8 vittorie consecutive, tutte maturate senza incassare reti. Uscire dal Maradona con un trionfo ...Mettiamo le cose in chiaro subito però: non ci saranno contro il, venerdì, al Maradona, in quella partita che potrebbe dare la svolta decisiva alla stagione. Di Lello (ex procuratore FIGC): "Mi aspetto sanzioni pesanti per la Juve. Napoli a porte chiuse... Napoli, guardare la Juventus da lontano aiuta a riprendere fiducia Il Corriere della Sera si è soffermato sulla prossima gara di Serie A tra Napoli e Juventus: "La… Leggi ...Gleison Bremer vuole esserci per Napoli Juve e accelera il suo recupero dopo aver saltato la gara contro l’Udinese – In casa Juve tutte le attenzioni sono rivolte alla delicata trasferta di Napoli in ...