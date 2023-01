Napoli | gioca Kim con la Juve? Le novità per Spalletti

Tutto Napoli

- Minjae sarà monitorato con attenzione nei prossimi due giorni, è così che si dice e che si fa in questi casi, ma l'idea è che venerdì sarà regolarmente in campo in occasione della grande ...Si parte alle 12.30 con Roma - Lecce quindi le restanti tre partite alle ore 14.30 ovvero Fiorentina - Ascoli, Juventus -e Sassuolo - Genoa. Questa notte sialle 04.10 la gara di Liga ... Lo Monaco: “Il Napoli non deve mai fare calcoli e giocare ogni partita come fosse l'ultima” Il calcio è quella cosa che si gioca in undici contro undici, e molto spesso segna Osimhen. Dieci volte in questa stagione. Quando fa gol non dice e non fa mai nulla di ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 781.