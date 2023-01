Napoli | contro la Juventus per confermare che le statistiche non sono numeri senza senso

(Di martedì 10 gennaio 2023) Venerdì sera, alle 20:45, al Diego Armando Maradona disi misureranno il miglior attacco della serie A, con 39 gol messi a segno in 17 gare (quasi 2,5 a partita in media) con il capocannoniere del torneo Victor Osimhen a quota 10, e la miglior difesa, quella Juventina con soli 7 gol subiti in altrettante gare (appena 0,4 a match). La statistica che più è strana è quella degli expected goal subiti anche detta XGs. Tale statistica è in grado di restituire il numero di gol che una squadra dovrebbe aver subito studiando la pericolosità delle squadre avversarie con cui arrivano al tiro. L'expected goal è in grado di determinare se, in un'azione conclusa dagli avversari, la probabilità che la stessa si trasformi in gol sia più o meno bassa. Facciamo un esempio semplice: se un attaccante avversario tira da un metro dalla portaportiere ne ...

