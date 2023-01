Nantes-Lione mercoledì 11 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Footballnews24.it

CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Milan - Torino CALCIO - LIGUE 1 19:00 Ajaccio - Reims 19:00 Auxerre - Toulouse 19:00 Clermont - Rennes 19:00 Brest - Lille 21:00 Nantes-Lione, il pronostico: l'Olympique favorito per rincorrere un posto in Europa Nantes-Lione il pronostico per la diciottesima giornata di Ligue1, vede gli ospiti favoriti che vivono un momento non eccelso di forma ...Sanchez e Dieng regalano la qualificazione all'OM di Tudor: passano il turno anche Lens e Nantes, eliminato a sorpresa il Nizza ...