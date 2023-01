Murray da 34 punti | guarda la sua prestazione da urlo contro i Lakers

Sky Sport

I Nuggets lanciati al vertice della Western Conference fanno pesare il fattore campo e mandano ko i Lakers 122 - 109. Denver si gode la miglior ...Spinta dalla tripla doppia di Nikola Jokic e dai 34di Jamal, Denver ha battuto (122 - 109) i Lakers privi ;;di LeBron James (caviglia dolorante), conservando il primo posto a Ovest. Boston, soldamente in testa ad Est ha sconfitto Chicago (... NBA, i risultati di oggi: i Lakers si fermano a Denver, vincono Celtics, Grizzlies e Bucks Finisce 109-122 alla Ball Arena di Denver. Continua la striscia positiva di 11 vittorie in casa per Jokic e compagni, che tornano primi nella Western Conference con un record di 27-13. Termina invece ...Sacramento, 10 gen. -(Adnkronos) - Seconda vittoria del 2023 per i Sacramento Kings che superano 136-111 i Magic, segnando 72 punti nel solo primo tempo e gestendo il match nella ripresa: Domantas Sab ...