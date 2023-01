Muore in un magazzino Amazon | i colleghi accusano | “Costretti a lavorare lo stesso | il corpo era coperto da cartoni”

Leggi su tpi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Poco prima del cambio turno, la mattina dello scorso 27 dicembre, un dipendente deldi Colorado Springs, negli Stati Uniti, è deceduto per un arresto cardiaco. Si chiamava Rick Jacobs, aveva 61 anni, e i suoihanno saputo della sua morte vedendolo a terra in uno dei corridoi della struttura: “Scoprire cosa era successo solo dopo mi ha fatto sentire molto a disagio, qui c’è un palese disprezzo per le emozioni umane”, dice un altro addetto alla spedizione dei pacchi, che ha preferito restare anonimo per paura di ritorsioni. Nessuno del personale era stato avvertito del decesso. Testimoni affermano che era stata costruita una barriera improvvisata con alcuni scatoloni attorno a Jacobs, utilizzata per bloccare l’area sul corridoio di spedizione in uscita dove l’uomo ha avuto il malore ...