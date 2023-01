Muniain entra nell’Olimpo dell’Athletic Club

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 01/09/2023 Il 01/10/2023 alle 00:47TEC L’uomo di Txantrea ha giocato la sua 514a partita come rojiblanco contro l’Osasuna ed eguaglia Joseba Etxeberria La prima posizione è occupata da ‘Txopo’ Iribar (614) e in seconda posizione c’è il recentemente scomparso Txetxu Rojo (541) Ikerha giocato la sua 514esima partita ufficiale con l’Athleticcontro l’Osasuna e ha eguagliato Joseba Etxeberria come il terzo giocatore con il maggior numero di partite giocate con la maglia del Bilbao. Davanti al capitanoe all’attaccante della nazionale, attuale allenatore del Mirandés, in quella classifica storica compaiono solo altre due leggende delrojiblanco, come José Ángel ...