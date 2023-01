Mr Prezzi non serve a una beata mazza

(Di martedì 10 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Giordano Mr--benzina.mp4 A proposito di Tromboni, voi lo sapevate che in Italia c’è “Mr.“? Forse ne avete sentito parlare. Si chiama Benedetto Mineo ed è un burocrate che, dagli uffici del ministero, ha questo compito un po’ orwelliano di controllare i. Peccato che, ovviamente, non ci riesca. Anno scorso c’era stato un decreto del governo Draghi: “Diamo più poteri a Mr.”. Non è servito a nulla. Due giorni fa, la Meloni dice: “Diamo il compito a Mr.di controllare idella benzina”. Non funziona. Oggi infatti leggo sui giornali che vogliono silurarlo perché non riesce a controllare unadi niente. E il motivo è semplice: un funzionario pagato ...

RaiNews

Attenzione, quindi, alla traiettoria deinei prossimi mesi: il caloè scontato. Inoltre, segnali poco rincuoranti arrivano anche in queste ore daidei carburanti in Italia . Il ...... nella prima settimana dell'anno, gli aumenti deialla pompa sono stati in linea con l'...c'è un problema - sottolinea il presidente di Faib - lo si affronta con i protagonisti del settore e... Continuano a volare i prezzi di benzina e gasolio. Meloni e Giorgetti ... Per i media nazionali e internazionali, l’Ucraina sta vincendo la guerra contro la Federazione Russa! Per l’informazione che è veicolata, con grande ...Pochi utenti sanno quanto è efficace una VPN per prenotare voli e risparmiare sul prezzo del biglietto. Ma quale VPN è efficace in tal senso