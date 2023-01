Mr. Prezzi non serve a una beata mazza - Mario Giordano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Oggi infatti leggo sui giornali che vogliono silurarlo perché non riesce a controllare unadi niente. E il motivo è semplice: un funzionario pagato per controllare inon funziona. ...

RaiNews

Prendendo come riferimento idi sette giorni fa, Bitcoin è a +3%, Ethereum a +9% e BNB ... Sicuramentehanno aiutato i sei movimenti milionari registrati sulla blockchain di XRP in poche ...E il motivo è semplice: un funzionario pagato per controllare ifunziona.può funzionare. E così hanno deciso di mandare l'Agenzia delle Entrate... Continua ascoltando la video rubrica ... Continuano a volare i prezzi di benzina e gasolio. Meloni e Giorgetti ... I salari cresceranno al 5% nel primo trimestre Volgendo lo sguardo al carovita, gli analisti di Goldman Sachs non si discostano di molto da quanto ... dopo il forte calo dei prezzi all’ingrosso ...Fuorviante fare raffronti con San Marino, precisa il presidente Faib. “Sul Titano non hanno aumentato le accise, e il prezzo dei carburanti, per una serie di meccanismi, è da sempre aggiornato circa 3 ...