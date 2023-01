Moussa Balde | condannati a due anni gli autori del pestaggio La famiglia del migrante | “Ora verità sulla sua morte in isolamento nel Cpr”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono statiin primo grado a 2di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per lesioni aggravate dall’uso di corpi contundenti Ignazio Amato (30), Francesco Cipri (41) e Giuseppe Martinello (46). I tre, il 9 maggio 2021, aggredirono, 23enne originario della Guinea, colpendolo con pugni, calci e bastonate mentre chiedeva l’elemosina davanti a un supermercato di Ventimiglia. Ad attendere la sentenza davanti al Tribunale di Imperia un presidio di persone solidali con ladi, che sta seguendo da vicino tutte le fasi dell’iter giudiziario che non riguarderà solo ilma anche la successivadel giovane ...

RaiNews

Gli attivisti hanno protestato per la morte del migrante di ieri a Mentone ma ricordando anche, il giovane che si è suicidato al Cpr di Torino dopo la nota vicenda del pestaggio da lui ... "Le responsabilità sulla morte di Moussa non sono sicuramente dei tre imputati di oggi, ma delle istituzioni e su questo andremo avanti. A Torino, tra le ipotesi che si fanno, c'è anche quella del seq ...