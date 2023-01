Mourinho tentatissimo dal Brasile | Ronaldo e Carlos Alberto confermano i rumors

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 gennaio 2023) Con la conclusione del Mondiale, oramai più di 20 giorni fa, le federazioni si muovono per quello che sarà il futuro delle proprie nazionali, specialmente per quel che riguarda la figura del CT, guida tecnica e selezionatore della rosa. Esempio di ciò è sicuramente il, “orfano” di Tite oramai ex CT dopo la delusione mondiale, ora in cerca di una nuova figura che possa far ripartire il movimento e riportare risultati, vista anche la precedente delusione in Coppa America, persa in finale con i rivali storici dell’Argentina.Brasie Romatenta: “Ti aspettano 220 milioni di tifosi” Come riportato da TuttoSport, il nome disembra essere al momento il più quotato per prendere posto sulla panchina della Seleçao, con il portoghese che nonostante la forte ...