(Di martedì 10 gennaio 2023) Tifoso, allenatore, uomo di calcio, in fondo anche un po' papà: J oséè tutte queste cose insieme e si è visto oggi pomeriggio, quando è andatodel Tre Fontane per assistere agli ...

Corriere dello Sport

Tifoso, allenatore, uomo di calcio, in fondo anche un po' papà: J oséè tutte queste cose insieme e si è visto oggi pomeriggio, quando è andatospalti del Tre Fontane per assistere agli ottavi di Coppa Italia Primavera tra Roma e Lecce . Quando sul ...Questo pomeriggio, la Primavera giallorossa di Federico Guidi ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia battendo ai rigori il Lecce .spalti del Tre Fontane anche José(vestito interamente con materiale Adidas, possibile nuovo sponsor tecnico giallorosso), oltre a Volpato e Tahirovic che hanno voluto seguire da vicino ... Mourinho sugli spalti della Primavera difende un giocatore: ecco il motivo Cosa passa nella testa di Josè Mourinho Che l’allenatore più mediatico al mondo non parli per due mesi nel pieno della stagione sportiva fa effetto. Anche senza considerare tutto quello che succede i ...ROMA - Anche dentro a un risultato casuale, niente è lasciato al caso. La Roma si è arrampicata sulla partita contro il Milan attraverso gli appigli che conosce meglio: due calci piazzati, uno dopo l’ ...