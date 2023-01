MotoGP | Quartararo | ' La Yamaha ora non ha nessun vantaggio rispetto agli avversari'

GPOne.com

Fabioin Ducati Ora appare utopia, ma pochi mesi fa il grande affare sarebbe potuto andare in porto, o almeno così si può presagire. In una intervista rilasciata ai colleghi di Motorsport - ......in qualità di miglior pilota ancora in attività sulla griglia di partenza della, campionato che nelle ultime tre edizioni ha incoronato campioni del mondo Joan Mir nel 2020, Fabio... MotoGP, Yamaha in Indonesia per battezzare il 2023 di Quartararo e Morbidelli Fabio chiaro: "Due o tre anni fa era la più forte in curva, ora la differenza è poca o nulla. Avevo alternative per il 2023, ci ho pensato a lungo" ...Non solo moto per il francese, che in palestra si dedica anche a discipline... inaspettate Si sa, oramai gli allenamenti dei piloti di MotoGP e non si compongono di tante attività diverse, utili per m ...