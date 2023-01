Mosca | Il conflitto in Ucraina è uno scontro tra Nato e Russia | Dura battaglia a Bakhmut e Soledar

Agenzia ANSA

"Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro trae Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e la Russia. Temendo il contatto diretto, gli ...10 gen 09:33: ilin Ucraina è uno scontro tra Nato e Russia 'Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro trae Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e ... Mosca, il conflitto in Ucraina è scontro tra Nato e Russia - Europa Le forze russe hanno attaccato la regione di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, oltre 600 volte dall'inizio di quest'anno, provocando quattro morti e sette feriti: lo ha reso noto il capo dell'Am ..."Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e la Russia. (ANSA) ...