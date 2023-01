Mosca | il conflitto in Ucraina è scontro tra Nato e Russia

Agenzia ANSA

"Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e la Russia. Temendo il contatto diretto, gli istruttori della Nato stanno portando i ragazzi ucraini ... ma anche l'auspicio che il conflitto termini il prima possibile, nonostante il rischio di dover lasciare aparte dei territori occupati. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da ... A dare la notizia sono fonti vicine al Ministero della Difesa russo che hanno parlato alla Tass: manca l'annuncio ufficiale.