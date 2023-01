Agenzia ANSA

La Russia continuerà a sviluppare armi nucleari per garantire la sovranità del Paese: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Sergei Shoigu, citato dalla Tass. "a sviluppare la triade nucleare e a mantenerla pronta al combattimento, poiché lo scudo nucleare è stato e rimane il principale garante della sovranità e dell'integrità territoriale del ...... l'ambasciata della Federazione Russa in Italia e la diplomazia di"mentono sapendo di ... "a condannare" la repressione delle manifestazioni di protesta. "Crediamo che in democrazia ... Mosca, continueremo a sviluppare armi nucleari - Mondo La Russia continuerà a sviluppare armi nucleari per garantire la sovranità del Paese: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Sergei Shoigu, citato dalla Tass. (ANSA) ...In Ucraina non c'è uno scontro tra Mosca e Kiev, ma "un confronto militare tra la Nato, e in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e la Russia". Lo ha detto Nikolai Patrushev, segretario del ...