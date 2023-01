Morto in strada all’Antella | forse vittima di un pirata che si è allontanato

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'hanno trovato in terra, per, in coincidenza di uno stop. E' accaduto questa mattina, 10 gennaio 2023, poco prima delle 6, in località Antella, nel Comune di Bagno a Ripoli dai sanitari: trasportato d'urgenza al Santa Maria Annunziata è deceduto. Vicino al corpo sono stati rinvenuti pezzi di plastica, verosimilmente riconducibili ai fari di un'auto L'articolo proviene da Firenze Post.

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto questa mattina ad Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze): si ipotizza possa essersi trattato di un investimento stradale. Questa mattina poco prima delle ore 6, in località Antella (nel comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze) è stato rinvenuto dai sanitari un uomo steso per strada in coincidenza di uno stop