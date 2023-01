Morto ex procuratore di Taranto Sebastio | indagò sull' Ilva

Lo Jonio

E'a 80 anni Franco Sebastio, exdi Taranto e magistrato simbolo della lotta all'inquinamento industriale, che avviò l'inchiesta sull'Ilva gestita dai Riva chiamata 'Ambiente Svenduto'. ...... addio all' excapo Franco Sebastio Taranto, addio all' excapo Franco Sebastio 10/01/2023 - 16:13 Redazione Cronaca 0 25 TARANTO - A 80 anni èl'exdella ... E' MORTO L'EX PROCURATORE FRANCO SEBASTIO (ANSA) - TARANTO, 10 GEN - E' morto a 80 anni Franco Sebastio, ex procuratore di Taranto e magistrato simbolo della lotta all'inquinamento industriale, che avviò l'inchiesta sull'Ilva gestita dai Riva ...Deceduto a 80 anni dopo una lunga malattia, Sebastio ha guidato il pool di magistrati dell’inchiesta “Ambiente svenduto” ...