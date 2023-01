Morata | gioia e paura | nasce la piccola Bella | ma Alice finisce in terapia intensiva Le parole di Alvaro

DiLei

Il post legato allaper la nascita di Bella, però, offre anche notizie preoccupanti sulle condizioni di salute di Alice Campello . Questo suo quarto parto non è stato di certo il più ...Unaimmensa per la coppia, nata nella casa del GF Vip circa un anno fa. Primo bebè in arrivo ...un fratellino! Chi sta per accogliere una sorellina sono invece i piccoli di Alvaroe Alice ... È nata Bella Morata. Complicazioni per Alice Campello: le sue condizioni Dopo tre figli maschi Alice Campello ha annunciato con gioia la nascita della sua quarta figlia, una femminuccia di nome Bella.Come sta Alice Campello: è nata sua figlia Bella Morata ma la mamma ha avuto delle complicazioni dopo il parto ...