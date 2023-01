Monza | spunta un nuovo nome per la difesa

Calcio in Pillole

Calciomercato Inter, Lukaku votato come peggior acquisto: l'esito del sondaggioComplice la brutta partita giocata alo scorso sabato sera, Romelu Lukaku è stato quest'oggi protagonista del ...Come è successo all'Inter sabato sera a. E questa volta inevitabile il mea culpa dei ... Dai timori del Milan per l'arma segreta della Roma, i gol da calcio piazzato,- sotto il diluvio di ... Inter, futuro incerto per Lukaku. E spunta un retroscena dopo Monza Romelu Lukaku si è esibito in una delle sue peggiori prestazioni in maglia Inter in occasione dell'ultimo turno di campionato ...La gara tra Monza ed Inter porta con sè un fiume di polemiche per l'arbitro Sacchi: il precedente spaventa il direttore di gara.