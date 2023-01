Monza | incendio in una ditta di Lissone | la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza – Video

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un maxi-è divampato martedì pomeriggio in un’azienda di, in provincia die Brianza. Altissima ladidi. Ignote, al momento, le cause all’origine del rogo. Ilda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prima Monza

Era l 11 dicembre del 2006 quando i vigili del fuoco vennero chiamati per spegnere l... Manuel Gabrielli, noto e stimato avvocato del Foro di, aveva 47 anni. È stato trovato senza vita ...... 1° gennaio 2023, a Gorgonzola nei pressi di via. I pompieri sono intervenuti per estinguere ... ha cercato di soffocare il rogo senza però riuscire ad avere la meglio sull'. Nel frattempo ... Incendio in una ditta di Lissone: colonna di fumo visibile a chilometri I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, i pompieri di Monza e Brianza, aiutati dai colleghi di Milano, stanno cercando di spegnere ...Un incendio è divampato verso le quattro del pomeriggio di martedì a Lissone, all'interno di un officina meccanica di via Canova, al civico 8. Dal capannone, in cui sono andati a fuoco molti pneumatic ...