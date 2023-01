Mondiale femminile | l’arbitro livornese Maria Sole Ferrieri Caputi rappresenterà l’Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 10 gennaio 2023) E così arriva un’altra designazione di prestigio perdella sezione di Livorno farà infatti parte della squadra scelta dalla Fifa per dirigere le gare del, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Insieme a lei l’assistente Francesca Di Monte e Massimiliano Irrati, molto noto in Serie A ma anche per aver partecipato agli ultimi due Mondiali maschili (Russia 2018 e Qatar 2022, chiuso con la prestigiosa designazione per la semifinale Argentina-Croazia) oltre che a quellodel 2019 in Francia. La francese Stephanie Frappart ha arbitro il match tra Germania e Costa Rica ai Mondiali di Qatar 2022Il riconoscimento del movimento arbitrale ...