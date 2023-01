Mistero sui soldati russi uccisi nel raid di Capodanno a Makiivka | Mosca censura i nomi Gli attivisti | «Tra loro molti giovani riservisti»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il giallo su quante siano state le vittime nel bombardamento dirischia di rimanere irrisolto, dopo che da parte russa è stato ribadito che non sarà pubblicata una lista deirimastinel. Come riporta il sito russo 63.ru citato dal media indipendente Meduza, il commissario militare della regione russa di Samara, Alexey Vdovin ha escluso che saranno resi pubblici idei militari morti nel bombardamento, che secondonon avrebbe fatto più di 89 vittime, mentre Kiev sostiene di aver ucciso almeno 400. Nella regione di Samara erano state raccolte 49mila firme da parte diche chiedevano con una petizione di rendere pubblici idei ...

Open

Secondo Vdovin mantenere la riservatezzanomi dei soldati uccisi eviterebbe possibili "provocazioni" da parte delle agenzie di intelligence straniere.'Jair Bolsonaro non ha mai chiesto la nostra cittadinanza'. A dichiararlo - intervenendo su Radio Anch'io è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 'Ci sono leggi che autorizzano la ... Mistero sui soldati russi uccisi nel raid di Capodanno a Makiivka ... Non ricorda nulla. Non sa chi è, non rammenta il suo nome, sul suo passato è buio fitto. E nessuno sembra sapere niente della sua identità. E’ un mistero. Un giallo, per il Regno Unito. Sono passati p ...Circoscritta la zona di provenienza dello sversamento, ma la causa non è stata individuata. Proseguono gli interventi di mitigazione ...