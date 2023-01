Mirko Gancitano | chi è il fidanzato di Guenda Goria | età | lavoro | Alex Belli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anchee sua mamma Maria Teresa Ruta, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Come quello cheprova per il suo, che recentemente abbiamo visto in tv nel programma La Pupa e il Secchione di Italia 1. View this post onA post shared byBis (@) Cosa sappiamo suè nato l’11 settembre del 1991: è del segno della Vergine e ha 31 anni. ...