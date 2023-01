Mio nonno era mafioso | ingegneri e imprenditori trattavano col funzionario nipote del boss

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il tecnico incaricato delle pratiche per la concessione dei fondi per la ricostruzione del post terremoto del 2012 nel Mantovano e nel Reggiano, nelle intercettazioni eseguite dai carabinieri di Mantova...

I carabinieri del comando provinciale di Mantova, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di ...... parlando con gli imprenditori spiegava che: "Io come ditta non posso lavorare nel sisma perchéera mafioso"."Io da sei anni son il Rup (Responsabile unico procedimento, ndr) di Poggio ...