Mine italiane in Ucraina | Tajani | i russi mentono E sulle armi a Kiev il Parlamento sarà coinvolto

(Di martedì 10 gennaio 2023)in? Una fake news per il governo italiano. Dopo la replica di Guido Crosetto, ministro della Difesa, arriva anche quella del ministro degli Esteri Antonio: “sapendo di mentire”. Così la Farnesina prende posizione dopo il tweet dell’ambasciata russa a Roma sul presunto ritrovamento diin. “L’Italia – ha dichiaratointervenendo su Radio Anch’io – dal 1997 non produce più quelle”. “Dai numeri che appaiono su alcune di quelle” nelle immagini “pubblicate sul sito dell’ambasciata russa, si tratta diprodotte in Estremo Oriente. L’Italia rispetta il diritto internazionale”, ha sottolineato ...

Il Fatto Quotidiano

... ma già nei giorni scorsi il ministro Crosetto aveva spiegato la fake news : "La foto dell'ambasciata russa in Italia " ribadisce " conipoteticamente disinnescate in Ucraina dimostra ...Fake news russa leantiuomo. Brasile:Bolsonaro non ha chiesto cittadinanza italiana. Condanna Iran. L’ambasciata russa contro l’Italia: “Ecco le mine disseminate in Ucraina” Nessuna frenata del governo sull'invio di armi in Ucraina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma la scelta dell'invio di armi a Kiev: “Non ci sono freni sulla consegna dello scudo per la di ...(Adnkronos) - "L'incontro tra Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni è stato molto positivo: la presidente della Commissione Europea ha compiuto dei passi in avanti nella direzione di un'azione europea ...