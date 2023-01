Mine italiane | Basta fake news Mosca provoca | ira di Crosetto

la Repubblica

Già nei giorni scorsi il ministro Crosetto, aveva bollato la questione di presuntecome una fake news e adesso ribadisce il concetto riprendendo un tweet del coordinatore delle Campagne ...Mosca torna ad attaccare Roma per il suo sostegno a Kiev utilizzando l'arma della provocazione.piazzate in Ucraina come 'souvenir', è la sintesi di un velenoso post pubblicato sulla pagina Fb dell'ambasciata russa. Corredato da una foto con ordigni disinnescati dai genieri dell'... Mine italiane in Ucraina, la disinformatia dell'ambasciata russa Sulla pagina Facebook, i russi definiscono le (presunte) armi di fabbricazione italiana in Ucraina come "souvenirs d'Italie" ...“Queste mine di fabbricazione italiana TS/6.1, TS50 e TS/2,4 (MATS/2) sono state disinnescate da genieri russi sul territorio ucraino ed esposte nell’estate del 2022 in una mostra di armi… Leggi ...