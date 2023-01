Milik torna a Napoli da ex | avrà il dente avvelenato CorSport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Venerdì si giocherà-Juventus e per la prima volta Arektornerà acome avversario. Allegri dovrebbe puntare su di lui per l’attacco della squadra bianconera. Il Corriere dello Sport scrive cheil. “A volte rino. E magari hanno anche il. Venerdì sera al centro dell’attacco della Juve ci sarà, salvo sorprese, Arek. Per la prima volta da ex contro il. Doveva lasciare nell’estate del 2020, ha aspettato fino a gennaio 2021, nel frattempo è cambiato un po’ tutto”. Sicuramente non è cambiata la confidenza dicon il gol: 48 reti in 122 presenze al, 30 reti in 55 ...

CalcioNapoli24

... difficile immaginare un ritorno migliore, e infatti l'Interpresto sulla terra. Inter, ... come peso specifico, paragonabile al gol diannullato in Juventus - Salernitana di inizio ...Ed è questo il motivo per il quale,è l'uomo migliore della Juve in questo momento e lo spettro di un Gonzalo chea Napoli con il desiderio di puntare un indice chissà dove e regalare l'... CdM - Napoli-Juve: Milik torna per la prima volta da avversario ... Milik si presenterà venerdì al 'Maradona': per numeri, sarà un po' come il ritorno di Higuain per un nuovo Napoli-Juve ...Aggiornamenti sulla partita Napoli Juventus, con Milik che può tornare per la prima volta al Maradona da avversario dopo l'addio dalla maglia azzurra. Questo quanto riportato dal Corriere del Mezzogio ...